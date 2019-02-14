إيران: أمن الكويت من أمن بلادنا

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: وصفت وسائل إعلام إيرانية، الاحتفال الذي نظمته سفارة إيران في الكويت بالحاشد، والذي شهد حضور أعضاء في مجلس الأمة، وشخصيات سياسية ودبلوماسية وثقافية واجتماعية.

وخلال القائه كلمة بلاده، قال السفير محمد إيراني، إن إيران ترسم مستقبلها المشرق وتتجاوز التحديات بفضل ارادة الشعب وصموده و صبره و إيمانه بقيادته."

لا لاستيراد الأمن

وأضاف أن "من أهم اولويات السياسة الخارجية الايرانية، تعزيز العلاقات الأخوية البناءة مع كل الدول المتطلعة للحرية والاستقلال، لا سيما دول الجوار"، معرباً عن اليقين "أن دول المنطقة تملك القدرة على توفير الأمن والاستقرار من خلال التعاون والتعاضد، دون الاستقواء بالقوى الأجنبية، فلا يمكن استيراد الأمن من خارج المنطقة".

كما دعا دول المنطقة الى"تعاون اقليمي شامل، يضمن أمنها ورخاء ومستقبل شعوبها، فوجود أي خلافات محتملة يمكن حلها بالتفاهم والحوار".

إيران المتقدمة

وأشار "إلى إيران اليوم هي في عداد الدول المتقدمة، حيث نجح شبابنا في دخول الأندية التكنولوجية المتطورة، كالعلوم النووية والفضائية والطبية، لاسيما في مجال الخلايا الجذعية وزراعة الاعضاء، وننتج خمسة وتسعين في المئة من المستحضرات الدوائية التي يحتاجها شعبنا، وهذا الاكتفاء الذاتي والتفوق العلمي، الذي لا يمكن انكاره، ولا يحصل إلا بإرادة الشعب وتحمل مصائب عديدة".

أمن الكويت من أمن إيران

واعتبر السفير أن "أمن واستقرار إيران مرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار المنطقة، وعلى يقين ان أمن وازدهار دول المنطقة، لاسيما الكويت، هو من أمن ايران، لكونها جزءا مهما من المنطقة، وان عزة ايران أمان وعزة للمنطقة بأسرها"... لافتا "الى ان العلاقات بين ايران والكويت تزداد رسوخاً بفضل القيادة الحكيمة في بلدينا، ولا سيما دور امير الكويت في لم الشمل، وتعزيز الوفاق الإقليمي، ما أدى الى تعزيز مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والدولي".

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، قد بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الايراني حسن روحاني بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لـ"انتصار الثورة الاسلامية في ايران".