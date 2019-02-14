56% من الفرنسيين يرفضون احتجاجات #السترات_الصفراء

صحيفة الخليج الالكترونية كشف استطلاع للرأي عن أن أغلبية الفرنسيين يعارضون احتجاجات حركة “السترات الصفراء”، التي تحولت إلى العنف أسبوعا تلو الآخر في العاصمة باريس ومدن أخرى. وقال نحو 56% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجرته شركة “إيلاب” لمحطة “بي إف أم تي في” إنهم يريدون توقف الاحتجاجات، وذلك مقارنة بـ 45% ممن قالوا ذلك في منتصف كانون ثان/يناير.وتشهد عدة مناطق في فرنسا احتجاجات على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، وزيادة أسعار المحروقات، وذلك منذ 17 تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي. ورافق المظاهرات أعمال عنف، واعتقلت السلطات مئات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات.

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