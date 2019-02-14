شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 22 عاماً من الإصرار.. «ستينية» تختم القرآن بالأفلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتفت جمعية تحفيظ القرآن الخيرية بمحافظة الأفلاج، أمس، بسيدة في العقد السادس من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد 22 عاماً من الإصرار والعزم.

وكانت دار عائشة بليلى، التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، قد احتفلت مساء أمس الأربعاء، بالسيدة “أم عبدالله”، بعد حفظها القرآن كاملاً، وإصرارها على حفظه طيلة 22 عاماً، وشهد الاحتفال بهذه المناسبة حضورَ بناتها وحفيداتها ومشرفات بالقسم النسائي.

من جهتها، عبّرت “أم عبدالله” عن مشاعر الفرح والسرور بالاحتفال بهذه المناسبة؛ لترجمة 22 عاماً من الجد والكفاح بإتمام حفظ كتاب الله.