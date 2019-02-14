شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب: برنامج تطوير الصناعة يشعرنا بمزيد من الطمأنينة والرضا لمستقبل هذا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال المهندس سعد المعجل إن تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – لبرنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية”، يشعرنا بمزيد من الطمأنينة والرضا بمستقبل الصناعة الوطنية وتطورها، فهذا البرنامج الضخم والطموح يؤذن بعهد جديد يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، كما يعد أهم وأكبر البرامج الثلاثة عشر التي تضمنتها “رؤية المملكة 2030″، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي.

وأوضح في مقال له بصحيفة “الرياض” أنه وللمرة الأولى في تاريخ المملكة يتم تصميم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات الأربعة الكبرى وهي: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويرفع إسهامات قطاعاتها المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بقيمة 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2030، ويرفع حجم الصادرات غير النفطية لأكثر من تريليون ريال، فضلاً عن تنمية سوق العمل باستحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة.

وأكد أن المملكة فعلاً أمام تحول تاريخي كبير وانطلاقة كبرى على طريق تعزيز الصناعة الوطنية، فقد وضع هذا البرنامج أكثر من 330 مبادرة طموحة، تحقق أكثر من ثلث مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن إعداد وإطلاق المحفّزات والممكنات لدعم وتشجيع القطاع الخاص الصناعي باعتباره الشريك الاستراتيجي في التنمية.