«إيموجي» خادش للحياء بـ«واتساب» يُغضب المستخدمين

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جدة - الخليج 365-وكالات: يعكف ” واتس آب ” على تطوير إصدار جديد لصور إيموجي تحوي تعبيرات أغضبت ملايين المستخدمين، كما أثارت حفيظة خبراء التقنية الحديثة. وأثارت بعض الرموز التعبيرية التي يحويها التحديث المنتظر بـ ” واتس آب ” حفيظة ملايين المستخدمين، واعتبروها ” إيموجات مبتذلة ” . وبررت الشركة بقولها: ” يمكن لبعض المستخدمين استخدامها وفق حالاتهم النفسية ” . ووافقت الشركة بالفعل على لائحة صور الإيموجي الجديدة، وعزمت على إطلاقها في 5 مارس القادم. يأتي ذلك في وقت حذر فيه خبراء تقنية من استغلال هذه الرموز ” المبتذلة ” في الدردشات، ما قد يعرض مستخدميها للمساءلة القانونية، باعتبارها مسيئة وخادشة للحياء.

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