شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تعلن عن خدمة «الاشتراك المدفوع» أواخر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعتزم شركة “آبل” عقد حدث خاص للإعلان عن خدمة الاشتراك المدفوعة “آبل نيوز” يوم 25 مارس المقبل، وهو القطاع الذي أصبحت الشركة تعول عليه كثيراً بعد تراجع مبيعات هواتف آي فون.

ولأن الحدث سيركز على قطاع الخدمات، فمن غير المرجح أن تُعلن الشركة عن “آيباد ميني” أو سماعة الأذن “أير بودز” ، أو الشاحن “آير باور”، كما يُشاع، بحسب تقرير نشره موقع “بازفيد”.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد قال ممثلو شركة أبل لوسائل الإعلام إن خدمة الاشتراك يمكن تسعيرها بنحو 10 دولارات في الشهر، لكن السعر النهائي قد يتغير.

ومن المستغرب أن تطالب الشركة بأخذ نصف عائدات الخدمة الإخبارية، مع أنها تفرض على مطوري التطبيقات رسوم معاملات تبلغ 30% من العائدات الإجمالية للتطبيقات التي تُباع على متجري “آيتونز” أو “آب ستور”.