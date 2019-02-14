شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تتفق مع إيرباص على تقليص طلبية طائرات A380 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت طيران الإمارات اليوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع إيرباص على تقليص طلبيتها الإجمالية لطائرات A380 من 162 إلى 123 طائرة.

وأضافت طيران الإمارات أنها وقعت اتفاقا جديدا مع إيرباص بخصوص 40 طائرة ايه330-900 و30 طائرة ايه350-900 قيمتها 21.4 مليار دولار.

طيران الإمارات أكبر مشتر للطائرة A380، وستتسلم 14 طائرة منها بدءا من 2019 وحتى نهاية 2021، حسبما ذكرت الشركة فى بيان.