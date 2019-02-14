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© Sputnik . Alexey Vitvitsky
ونقل البيان، عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قوله إن "التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية، وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف".
وذكر الوزير السعودي، بأن اقتراح المفوضية لا يزال بحاجة لإقراره في البرلمان الأوروبي ليصبح نافذا، داعيا مسؤولي المفوضية وأعضاء البرلمان الأوروبي "لزيارة الرياض والإطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأكد الجدعان، أن "المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي".
وكان قد المفوضية الأوروبية، قالت، أمس الأربعاء، إنها "أضافت المملكة العربية السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تخرج عن صمتها بعد إدراجها في القائمة السوداء لـ"تمويل الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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