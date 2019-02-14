الحج: إمهال الشركات 6 أيام لإعادة مستحقات لحجاج الداخل

صحيفة الخليج الالكترونية

أمهلت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافة حتى 16 من جمادى الآخرة الجاري لإعادة مستحقات الحجاج عن فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر لموسم الحج الماضي 1439، وتقديم ما يثبت الإعادة، وإيضاح عدد من لم تتم الإعادة لهم، وتوضيح أسباب عدم الإعادة.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته الإدارة العامة لحجاج الداخل أنها تلقت بلاغات وشكاوى من بعض المواطنين والمقيمين بعدم استلامهم مستحقاتهم المالية، مشددة على وجوب إعادتها، وأنها ستراعي عند تقييم أداء الشركات والمؤسسات عدم التجاوب والإفادة خلال الفترة المحددة.

يذكر أنه تم استحصال مبلغ 400 ريال كقيمة تذاكر القطار من الحجاج عبر المسار الإلكتروني خلال موسم الحج الماضي، بينما قامت الشركات بشراء التذاكر بـ250 ريالا، ما اضطر الوزارة إلى مطالبة الشركات بإعادة 150 ريالا لكل حاج، إضافة إلى 7.5 ريال قيمة ما حصل كضريبة مضافة.