- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الإلكترونية
أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” السبب وراء عدم احتساب هدف فريقاياكس أمستردام الهولندي الملغي امام ريال مدريد الاسباني مساء الأربعاء.
و عرف الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب يوهان كرويف ارينا جدلا كبيرا بعدما الغى الحكم هدفا لمصلحة اياكس بداعي تسلل غير موجود.
و قال اليويفا عن الأمر: الدقيقة 38 عرفت الغاء هدف نيكولاس تاجليافيكو بعد اللجوء لتقنية الفيديو، والحكم وصل الى ان زميل تاجليافيكو دوسان تاديتش كان في وضعية تسلل وتدخل مع حارس المرمى تيبو كورتوا.
و أشار الاتحاد الأوروبي موضحا: تاديتش منع كورتوا من اللعب الكرة او حتى القدرة على لعبها مستفيدا من وقوفه في وضعية تسلل.
و استطرد اليويفا: هذا كله تم بموجب قوانين الفار والهدف تم الغاؤه وقرار الحكم كان صحيحا بمنح الريال ركلة حرة
كانت هذه تفاصيل خبر #اليويفا يوضح سبب الغاء #هدف #أياكس في مرمى #ريال_مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.