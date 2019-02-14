اليويفا يوضح سبب الغاء #هدف #أياكس في مرمى #ريال_مدريد

صحيفة الخليج الإلكترونية

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” السبب وراء عدم احتساب هدف فريقاياكس أمستردام الهولندي الملغي امام ريال مدريد الاسباني مساء الأربعاء.

و عرف الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في ملعب يوهان كرويف ارينا جدلا كبيرا بعدما الغى الحكم هدفا لمصلحة اياكس بداعي تسلل غير موجود.

و قال اليويفا عن الأمر: الدقيقة 38 عرفت الغاء هدف نيكولاس تاجليافيكو بعد اللجوء لتقنية الفيديو، والحكم وصل الى ان زميل تاجليافيكو دوسان تاديتش كان في وضعية تسلل وتدخل مع حارس المرمى تيبو كورتوا.

و أشار الاتحاد الأوروبي موضحا: تاديتش منع كورتوا من اللعب الكرة او حتى القدرة على لعبها مستفيدا من وقوفه في وضعية تسلل.

و استطرد اليويفا: هذا كله تم بموجب قوانين الفار والهدف تم الغاؤه وقرار الحكم كان صحيحا بمنح الريال ركلة حرة