فوزية مشهور نحو مجتمع أسري آمن افتتح مدير وحدة الحماية بالطائف وبمشاركة مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف بالانابة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/٦/٨ في مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف المعرض التوعوي المتنقل (نحو مجتمع أسري آمن) الذي تنفذه وحدة الحمايه الاجتماعية ولقي المعرض اقبالا كبير من الزوار وكان يهدف على اهمية ومكانة الأسرة واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستقرارها و الوصول الى جميع شرائح المجتمع والتوعية بالاثار السلبية المترتبة على العنف الأسري

والتعرف على الاساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الاسرة والاستعانة بالمختصين في معالجة الخلافات الاسرية

وكذلك التعريف بنظام الحماية من الايذاء ونظام حماية الطفل ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919

ويضم المعرض منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية

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