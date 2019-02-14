تركي الفيصل: موقف #المملكة تجاه #فلسطين لم يتغيَّر

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى الأمير تركي الفيصل، الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أي علاقات بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن ما أثير بشأن هذا الأمر ضرب من الخيال، مشددا على أن موقف المملكة من فلسطين ثابت ولم يتغير.

وقال الأمير تركي، لمذيعة CNN حول وجود علاقات سعودية – إسرائيلية، أنها ضرب من الخيال، وأن موقف المملكة تجاه فلسطين لم يتغيَّر، والأحاديث الإسرائيلية التي تُنقل عن عقد لقاءات في السر بين الجانبين السعودي والإسرائيلي ضرب من الخيال، وغير صحيحة”.

وأضاف أن “الملك سلمان التقى الرئيس الفلسطيني في الرياض، وأكد أن موقف المملكة لم يتغيَّر تجاه فلسطين”.