ليبيا: قوات الأمن تقوم بتنفيذ خطة أمنية من أجل حماية المواطن من الجريمة والتهديد

بنغازي — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن شحات الملازم حسن أبوكريم في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "دوريات من الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن شحات قامت بالتمركز في عدة أماكن حيوية بالبلدية بالفترة الليلية وحتى الصباح"، مشيرا إلى أن "تمركز هذه القوات يأتي في إطار تنفيذ الخطة الأمنية عدة لتأمين بلدية شحات في وقت سابق".

وأضاف أبوكريم أن "هذه التمركز الأمنية ترافقها دوريات من قوة التدخل السريع وقسم المرور وتعمل هذه القوى في نقاط تفتيش ثابتة وأخرى متحركة لضبط كل من قد يشكل تهديدا أو جريمة تمس أمن الوطن والمواطن".

وأشار الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات أن "مديرية الأمن تحث الموطنين عبر منشورات في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على التعاون مع الدوريات المساهمة في هذه الخطة وإبلاغهم عن أي تحركات مشبوهة".

يذكر أن مديرية أمن شحات باشرت في الخطة الصادرة عن مدير الأمن من أجل تأمين مدينة شحات وضواحيها في شهر ديسمبر 2018، ولاتزال هذه الخطة مستمر في التنفيذ.