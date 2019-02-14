العاهل السعودي يدشن عدة مشاريع تنموية

اسماء السيد - الرياض: دشن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عدة مشروعات للتنمية في الرياض.

ورعى الملك سلمان، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

تفاصيل المشروعات:

- 19 مشروعا تعليميا بقيمة 899 مليون ريال

- تدشين 7 مدن طبية ومستشفيات كبرى بقيمة 11.33 مليار ريال

- تنفيذ 14 مشروعا في قطاع الكهرباء بقيمة 26 مليار ريال

- تدشين 20 مشروعا للصرف الصحي وتصريف السيول بقيمة 2.89 مليار ريال

- تدشين 10 مشروعات سكنية بقيمة 7 مليارات ريال

- تنفيذ 66 مشروعا تجاريا وصناعيا بقيمة 10.4 مليار ريال توفر آلاف فرص العمل

- مشروع كبير لإنشاء بحيرات جنوب الرياض بمساحة 315 ألف متر مربع

- إنشاء مدن رياضية على مساحات كبيرة بإمكانيات متقدمة

- تحويل الرياض لمدينة خضراء عبر الحدائق والمطلات المائية.

هذه المشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة، وتشمل مختلف المجالات التعليمية والصحية والاستثمارية والتنموية والرياضية.

ويبلغ عدد المشروعات 2830 مشروعا، بقيمة 338 مليار ريال. وبلغ ما تم إنجازه فعليا منها 931 مشروعا.

وأذاعت القناة لقطات ظهر فيها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وهما يستمعان إلى إفادة بشأن تلك المشاريع.