الاتحاد الأوروبي يرصد 600 مليون دولار لدعم الحكومة اليمنية

القاهرة، ـ سبوتنيك. جاء ذلك، خلال لقاء رئيسة البعثة الأوروبية، بوزير المالية اليمني أحمد الفضلي، أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن.

وأشادت بويرتا في اللقاء، "بتوجه الحكومة اليمنية لدفع المرتبات في مختلف المحافظات بدءا بمرتبات قطاع الصحة، واعتماد وزارة التخطيط مشاريع لمختلف المحافظات".

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "تفاؤلها بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها وزارة المالية والبنك المركزي".

وأوضحت أن "دعم الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على تقديم الدعم الإنساني، وإنما بناء المؤسسات للنهوض بالدول".

من جهته، قال وزير المالية إنه "يجري استكمال إعداد موازنة الدولة لعام 2019 لإقرارها من مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي".

وأضاف:

نأمل صرف مرتبات جميع الموظفين بما في ذلك في المناطق غير المحررة في حال عملت الدول والمنظمات المانحة على تغطية العجز في الموازنة.

وأرجع الفضلي "تأخر الإعلان عن الموازنة إلى ظروف الحرب واستحواذ المليشيا الانقلابية على إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتها".

وذكر أنه "يتم حاليا استكمال صرف مرتبات الصحة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات كمرحلة أولى"، مشيرا إلى "أن مرتبات التربية والتعليم فقط في مناطق سيطرة المليشيا تبلغ 150 مليار ريال سنويا".