19 قتيلا وجريحا بمواجهات بين "أنصار الله" وقبليين في عمران

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني في محافظة عمران لوكالة "سبوتنيك" بأن قبائل عذر من ذو سودة وذو نحزة وبلاد أبو شيحة في مديرية القفلة يقودهم الشيخ صالح بن سودة رفضت مرور تعزيزات لـ"أنصار الله" كانت متجهة إلى منطقة المندلة في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة التي تشهد معارك بين مقاتلي الجماعة ومسلحين من قبائل حجور الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف، منذ مطلع الشهر الحالي.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
ولفت إلى شن طيران التحالف غارتين على تجمعات لـ"أنصار الله" في منطقة المخضيرة بذات المديرية، أسفرتا عن إلحاق خسائر.
وحسب المصدر، فإن المواجهات أدت إلى مقتل وإصابة 14 من "أنصار الله"، في حين سقط 5 قتلى من القبليين وعدد من الجرحى.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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