شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة لإيصال الخدمات للمساكن التي لا يتوافر لها صكوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

صدرت توجيهات عليا للجنة برنامج الإسكان لوضع ضوابط واشتراطات لإيصال الخدمات للمساكن التي لا يتوافر لها صكوك شرعية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

جاء ذلك بعد موافقة الجهات العليا على قرار، يقضي بوضع ضوابط واشتراطات، تُراعَى فيها الجوانب الإنسانية، وذلك عند النظر في الطلبات المستقبلية لإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في ١٨ مدينة ومحافظة.

يذكر أن المدن المشمولة بالقرار هي مدن (الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، تبوك، حائل، عرعر، جازان، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف).

واشتمل القرار أيضا على إيقاف قرار سابق، كان يقضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة. فيما شدد القرار على أن لا يؤثر هذا الإيقاف في مَن سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو مَن تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار الجديد.