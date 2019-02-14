شكرا لقرائتكم خبر عن منع مواطن من دخول مكتب الأحوال المدنية بسبب «الشماغ» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
واقعة فريدة بطلها “الشماغ” الذي تسبب في منع مواطن من دخول مكتب للأحوال المدنية بإحدى مناطق المملكة، حيث رفض الموظف دخوله دون ارتداء الزي الرسمي للمملكة.
وتلقى حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شكوى من أحد المواطنين يُدعى “فهد الصماخ” قال فيها: “أنا ما دخلني بسبب شماغ خل عنك وقف خدمات”، ولم يذكر المواطن أي منطقة شهدت تلك الواقعة.
ليرد حساب العناية بعملاء الأحوال المدنية بقوله: “يجب الالتزام بالزي الرسمي”.
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