شكرا لقرائتكم خبر عن موسم دبي الفني جولة في عالم الإبداع 6 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت «هيئة الثقافة والفنون» في دبي، أن النسخة السادسة من موسم دبي الفني 2019، التي تنظم في مارس/آذار وإبريل/نيسان المقبلين تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي للثقافة، ستظهر بحلة متجددة؛ بعد إثرائها بالمزيد من الفعاليات، التي تستضيفها مختلف المناطق في الإمارة، مع حصولها على دعم العديد من الشركاء.

في مؤتمر صحفي أقيم، أمس، وحضره سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة للهيئة، إضافة إلى عدد من كبار المديرين فيها، أُعلن عن الشعار الجديد للحدث تحت عنوان: «تجوّل في عالم الفن والإبداع»؛ ليكون انعكاساً حقيقياً لشمولية الموسم، وترحيبه بكل فئات المجتمع؛ لمتابعة مختلف فعالياته، التي ستشهد مشاركة لفنانين من الإمارات والمنطقة والعالم.

وعبّر النابودة عن شكره لوسائل الإعلام؛ لمساهمتها في دعم وإيصال رسائل وأهداف موسم دبي الفني، وتسليط الضوء على إنجازاته، التي تراكمت طوال النسخ الخمس السابقة منذ انطلاقه لأول مرة في 2014، ليتحول إلى مبادرة سنوية شاملة تجمع تحت مظلتها مختلف الفعاليات والأنشطة الإبداعية، التي تحتضنها دبي.

ويشهد الموسم في كل عام تنظيم الكثير من الأنشطة الفنية في الأماكن العامة، إضافة إلى المشاريع الفنية الخارجية، والمبادرات التفاعلية، وورش العمل والمعارض وجلسات النقاش وفنون الأداء.

وجاء في الكلمة التي ألقاها النابودة خلال المؤتمر: «يعد «موسم دبي الفني» منصة مثالية تساعد الهيئة على تأكيد ولائها والالتزام بالعهد مع المبادئ الثمانية للحكم والحكومة و«وثيقة الخمسين»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وفي هذه المناسبة، نعاهد قيادتنا الرشيدة على توفير كل سبل الدعم لهذه المبادئ، خاصة المبدأ ‬الخامس «مجتمعنا ‬له ‬شخصية ‬متفردة»؛ من خلال نشر الخير، والانفتاح ‬على ‬الجميع، لاسيما أن مبادراتنا تشجع على ‬الاحترام المتبادل والتسامح، ‬وتعزيز الروابط بين ‬كل ‬مكونات المجتمع المترابط، والابتعاد ‬عن ‬العنصرية ‬والتمييز».

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وأضاف: «على صعيد متصل، تتمحور الكثير من مبادرات الهيئة في دعم المبدأ ‬السابع «أرض ‬للمواهب»؛ لحرصها على دعم المواهب واحتضانها وتبنّيها، وإيجاد الفرص المثالية للترويج للإبداعات؛ لتظل ‬دبي وجهة ‬للمتفوقين. وتركز الهيئة ‬على الأجيال القادمة، عملاً بالمبدأ الثامن، وتقوم بذلك؛ من خلال مشاريعها المبتكرة في صون التراث وحمايته؛ ليكون مورداً مهماً من مقومات الهوية المجتمعية في دبي والإمارات في المستقبل».‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وواصل النابودة: «تابعنا باهتمام شديد كلمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال فعاليات «القمة العالمية للحكومات»؛ إذ تحدث سموه عن تحولات تشهدها المدن حول العالم في السنوات المقبلة، وأكد فيها ضرورة استقطاب الكفاءات والمواهب؛ لخلق التقدم الهائل في التكنولوجيا، وتوفير الفرص؛ لرفد قطاع الصناعات الإبداعية وازدهار الحراك الثقافي. وسنواصل مساعينا في الهيئة للتناغم مع رؤى قيادتنا وتوجيهاتها؛ للوصول بدبي إلى أعلى المراتب في جميع المجالات».

وأضاف: «أردنا من هذه الأنشطة والفعاليات الإسهام في تعزيز السعادة والطاقة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع والجاليات المختلفة في دبي، حرصاً منا على التناغم مع محاور «خطة دبي 2021»؛ لجعلها مدينة لأفراد سعداء وممكّنين يشعرون بالفخر لانتمائهم إليها، وبما يحقق الغاية الاجتماعية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية؛ المتمثلة في جلب السعادة والرخاء إلى سكان دبي، والإسهام في بناء مجتمع متعدد الثقافات ومستدام وحيوي، مع المحافظة على الموروث الإماراتي».

وعلى مدى نحو شهرين كاملين، ستتحول دبي إلى مهرجان فني شامل، يستهل فعالياته مع مهرجان طيران الإمارات للآداب، لتأتي لاحقاً «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، ثم «أسبوع الفن»، الذي يضم «معرض سكة الفني»، الذي تنظمه «دبي للثقافة» و«آرت دبي»، و«ليالي الفنون» في «مركز دبي المالي العالمي» و«السركال أفنيو جاليري نايت»، إضافة إلى «ليكول فان كليف أند آربلز» و«معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»، و«منتدى الفن العالمي». ويختتم الموسم الفني للعام بمعرض للخط العربي ينظم للمرة العاشرة.

تنوع المواهب

تسعى «دبي للثقافة» من خلال الموسم الفني إلى إبراز السمات العالمية القوية، التي تتمتع بها الإمارة في المجالات الفنية، وقدرتها على استقطاب الفنانين من مختلف أنحاء العالم؛ للاحتفال بتنوع المواهب والإبداع والابتكار والثقافة. وتعمل الهيئة جاهدة على إثراء برامجها بالكثير من الأحداث الثقافية والمشاريع الفنية، فضلاً عن المبادرات التفاعلية، وورش العمل والمعارض والجلسات والمنتديات النقاشية والعروض الإبداعية.