شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، برئاسة جبر محمد غانم السويدي.

ونص القرار على عضوية سيف بدر القبيسي، نائباً للرئيس، وسيف علي القبيسي، وعبدالله الساهي، وعلي المزروعي، وعلي المحيربي. (وام)

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