سلطان يحصل على الزمالة الفخرية ل«المهندسين المعماريين البريطانيين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: ”الخليج 365”

حصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسط احتفال رفيع أقيم يوم أمس الأول الثلاثاء في مقر المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا)، على الزمالة الفخرية المرموقة للمعهد تقديراً لجهود سموه ومساهماته المثمرة في تطوير التصميم والعمارة وإيجاد بيئة مبتكرة من البناء المستدام.

وتقدم سموه في كلمة له أثناء مراسم التكريم بالشكر للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين على هذه اللفتة التقديرية، وبارك لهم جهودهم.

ويعد المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا) هيئة عالمية للعضوية المهنية تخدم أعضاءها والمجتمع من أجل توفير مبان وأماكن أفضل، لمجتمعات أقوى وبيئة مستدامة.

وأكد القائمون على المعهد أن منح صاحب السمو حاكم الشارقة هذه الزمالة الفخرية المرموقة تثميناً وتقديراً لما قام به سموه من إسهامات كثيرة ومتميزة في تطوير الهندسة المعمارية حيث حرص على صياغة وتشكيل عمارة الشارقة التي منحتها بصمة متفردة من خلال شغفه الخاص بالتصميم الإبداعي والعمارة الإسلامية.

وكذلك لدور صاحب السمو حاكم الشارقة الكبير والبارز في الحفاظ على التراث المعماري التقليدي الرفيع والمباني التاريخية والحضرية.