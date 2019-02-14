النعيمي يبحث مع السفير البلجيكي تعزيز التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان أمس، بيتر كلاس، سفير مملكة بلجيكا الذي قدم للسلام على سموّه، بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب سموّه بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في أداء عمله. مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى السفير البلجيكي، على التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة. مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، عامة، وعجمان، خاصة، في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، المدير العام لإدارة التشريفات والضيافة. (وام)