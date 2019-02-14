هزاع بن زايد: الخريجون مستعدون للمشاركة في مسيرة التنمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، احتفال كلية الشرطة بتخريج الدفعة التاسعة والعشرين من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين التاسعة والعشرين، ودورة الجامعيات الثالثة عشرة، والدفعة السادسة من حملة الماجستير، في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وقال سموّ الشيخ هزاع بن زايد، خلال الاحتفال «نفتخر بهذه النخبة المتميزة من أبناء الوطن، ونبارك لهم ولذويهم وأهلهم، تخرجهم واستعدادهم للانخراط في هذه المؤسسة العريقة التي لطالما خرجت أجيالًا من خيرة الشباب المتسلحين بالعلم والمعرفة، والمشهود لهم بالولاء لقيادتهم، واستعدادهم التام للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء، وحفظ الأمن والأمان، والارتقاء بالخدمات الشرطية، بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات».

وقدم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، التهنئة إلى الخريجين، وحثهم على أن يكونوا مثالًا يحتذى. كما قدم سموّه التهنئة إلى أهالي الطلبة على تخرج أبنائهم وتفوقهم.

حضر الحفل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وأحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد بن سعيد البادي، وزير الداخلية الأسبق، والعميد الركن إبراهيم سلمان آل خليفة، رئيس وفد مملكة البحرين، والعميد عبد العزيز النهائي، رئيس وفد المملكة العربية السعودية، وكبار المسؤولين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وكبار قيادات وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، وكبار ضباط القوات المسلحة.

كما حضر الحفل عدد من طلبة كلية خليفة الجوية، وكلية راشد بن سعيد البحرية، وأكاديميتي شرطة دبي والشارقة.

وكان سموّ الشيخ هزاع بن زايد، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، قدما التهاني للخريجين بما حققوه من تفوق ونجاح، داعيين إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من ردّ الجميل والعرفان إلى الوطن وقيادته الحكيمة، لتبقى دولتنا واحة أمن ورخاء.

وسلم سموّ الشيخ هزاع بن زايد، الطالب المرشح مانع أحمد الشحي، سيف الشرف، لحصوله على المركز الأول في المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية. كما سلم سموّه الجوائز للمتفوقين، حيث تسلم الطالب المرشح علي ظافر الأحبابي، جائزة قائد الاستعراض.

ثم أدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص للإمارات ورئيسها، واحترام دستورها وقوانينها، والعمل بصدق وأمانة، وطاعة كل ما يصدر إليهم من أوامر.

وسلّم علم الكلية من الدفعة التاسعة والعشرين المتخرجة، إلى الدفعة الثلاثين، حيث عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، ثم هتف الخريجون بعدها ثلاثا بحياة صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وتلا ذلك شلة شعرية بعنوان «كلنا خليفة» للشاعر عوض راشد الكتبي.

والتقط سموّ الشيخ هزاع بن زايد، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، الصور التذكارية مع مجلس إدارة الكلية والخريجين.

وكرم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، أوائل الخريجين وأولياء أمورهم، بين حشود من الطلبة المرشحين من مختلف الدفعات المقبلة على التخرج وغيرها.

وكان حفل التخريج، بدأ بدخول العرض للميدان، ووصول سموّ الشيخ هزاع بن زايد، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني، ثم تفقد سموّه طابور الخريجين.

وألقى العميد وليد سالم الشامسي، المدير العام للكلية، كلمة شكر فيها سموّ الشيخ هزاع بن زايد، وقال إن احتفالنا اليوم، ثمرة لما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام بالعلم والمعرفة والبحث والابتكار، واليوم نزف صفوة أبناء الوطن وإخوة لهم من الدول الخليجية والعربية.

وثمن دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للكلية، لتصبح صرحاً شامخا من صروح الأمن والأمان.

وعقب مراسم التخريج، سلم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، يرافقه العميد وليد الشامسي، الشهادات للخريجين من دفعتي المرشحين والجامعيين التاسعة والعشرين، والجامعيات الثالثة عشرة، والدفعة السادسة من حملة الماجستير، في قاعة الاتحاد بالكلية، بحضور عدد من كبار قيادات وضباط وزارة الداخلية، وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة وأولياء أمور الخريجين.

يذكر أن إجمالي عدد الخريجين بلغ 247 خريجا وخريجة، بينهم 154 مرشحا و73 من الجامعيين، وأربع من الجامعيات و 16 من منتسبي برنامج الدراسات العليا في إدارة الشرطة والعدالة الجنائية. ومن بين الخريجين من المرشحين 7 طلاب من 5 دول عربية شقيقة، هم طالب من مملكة البحرين، وطالب من دولة الكويت، وطالبان من المملكة الأردنية الهاشمية، وطالبان من دولة فلسطين، وطالب من جزر القمر.

الخريجون: شرف كبير أن نخدم الوطن

أعرب الخريجون، عن شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايتهم واهتمامهم بجهاز الشرطة والأمن بالدولة.

كما ثمّنوا المتابعة الحثيثة والمستمرة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في كلية الشرطة وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب طوال فترة الدراسة، معربين، عن سعادتهم الغامرة بهذا التفوق ليشاركوا مع إخوانهم عناصر الشرطة في المحافظة على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

وقال الخريجون: «إنه لشرف كبير لنا أن نخدم الوطن والمجتمع في ميدان من أشرف وأنبل ميادين العمل وهو مجال الشرطة؛ لتوفير الأمن والاستقرار ونشر الأمن والأمان والطمأنينة بين أفراد المجتمع كافة».

وأوضحوا أن عنصر الشرطة، يمثل الوجه الحضاري لدولة الإمارات؛ لذا يجب عليه أن يتمتع بالسلوك الحميد والمظهر الحسن، واللياقة البدنية العالية التي تمكنه من القيام بمهامه وواجباته على أفضل وجه، وأكدوا أن العمل في السلك الشرطي، واجب وشرف وتضحية.

وذكر المتفوقون أنهم على استعداد للعمل في أي من مجالات العمل الشرطي، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.(وام)

سيف بن زايد: «تحدي الفرق التكتيكية» احترافي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من حول العالم تميّز بالاحترافية في إعداد النُخَب والوحدات الخاصة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «سُعدت بحضور منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية من حول العالم بدبي، والذي تميّز بالاحترافية في إعداد النُخَب والوحدات الخاصة لمواجهة مختلف أنواع الأزمات والحالات المهددة لأمن المجتمع وسلامته».

وأضاف سموه: «الشكر للأخ اللواء عبدالله المري والجهود التي أسهمت في الوصول لهذا المستوى الرفيع».

التفاصيل في (الخليج الرياضي)



حيّ الأسد بوخالد نشر الفريق سموّ

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على تويتر قصيدة قال فيها:

حيّ الأسد بوخالد وحيّ السند

يا واقف بحرب اليمن خصمك قعد

لبوات ترضعنا الزئير من المهد

والشبل يطلع للأسد عزم ويلد

ما كل من يابت ولد يابت ولد

جينات في دم الأسود الكاسرة

القسورة من ظهر أبوه القسورة

شبل الأسد في مخلبه شق المهد

ما كل من يابت ولد يابت ولد

سيف بن زايد