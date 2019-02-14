70 دولة تجتمع في وارسو لمواجهة إرهاب طهران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع وزراء للخارجية ومسؤولون كبار من 70 دولة في العاصمة البولندية وارسو، أمس الأربعاء، في المؤتمر الذي يعقد بعنوان: «الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط»، برئاسة الولايات المتحدة وبولندا، وتأمل منه واشنطن في زيادة الضغط على إيران برغم مخاوف دول أوروبية كبرى من زيادة التوتر مع طهران، فيما تظاهر مئات الإيرانيين للضغط على المؤتمرين لاتخاذ قرارات ناجعة ضد نظام ولاية الفقيه.

وعلى الرغم من أن هذا المؤتمر بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون، يهدف إلى زيادة الضغوط على إيران، فإن الدولتين المنظمتين للمؤتمر، بولندا والولايات المتحدة، أعلنتا أنه لن يركز على إيران أو يؤسس تحالفاً ضدها فقط بل سيعكف على النظر في مشكلات الشرق الأوسط بشكل عام. ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين، سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير الصواريخ، والانتشار النووي، وتأمين التجارة البحرية، والتصدي لمختلف التهديدات التي تواجهها المنطقة إلى جانب «الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وسبل مواجهتها».

ومن المتوقع أن يلقي مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم (الخميس) كلمة بلاده في المؤتمر الذي سبقه إليه وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أكد أمس أن 70 دولة تحضر في وارسو. كما أنه من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة في المؤتمر عن ملامح تتعلق باقتراحاتها من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين» في إطار ما بات يعرف ب«صفقة القرن»، حيث سيلقي صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر خطاباً أمام المؤتمر بهذا الشأن.

ووضعت الولايات المتحدة كل ثقلها لإنجاح هذه التظاهرة الدولية، التي تكتسب أهميتها من حيث مواضيعها، وتوقيت انعقادها، الذي يأتي قبل أيام من أعمال القمة العربية - الأوروبية في مصر نهاية الشهر الجاري، وقرب انعقاد القمة العربية المرتقبة في تونس خلال مارس المقبل.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد قال بشأن جدول أعمال مؤتمر وارسو: «ستكون هناك مناقشات بشأن نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وما الذي يمكننا فعله للمساعدة في حمل إيران على أن تكون في وضع أكثر نفعاً، وللتصدي بشكل جماعي لبعض سلوكها الضار في المنطقة».

من جانب آخر، تظاهر المئات من الإيرانيين أمام مؤتمر وارسو. وتجمع أعضاء وأنصار منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة بأعداد كبيرة، وحضر التجمع شخصيات سياسية أبرزهم: رودي جولياني مستشار ترامب، وروبرت توريسلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي. وقال جولياني في كلمة أمام التجمع، إنه يحلم ب«الاحتفال بإيران حرة».

وأضاف، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما دام النظام الإيراني يحكم، ولتحقيق السلام يجب القضاء على هذا النظام المزعزع للأمن والاستقرار أولا. وتظاهر عدد من أنصار التيار الملكي رافعين صور رضا بهلوي ابن آخر شاه لإيران الذي أسقطته ما تسمى «الثورة» عام 1979، مطالبين بعودة الحكم الملكي.

(وكالات)