فصائـل غزة تحذر من «انفجار قادم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم مستوطنون متطرفون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الليلة قبل الماضية، عدداً من منازل الفلسطينيين خلال مسيرات نظمها العشرات منهم في أحياء مختلفة في البلدة القديمة من المدينة، رددوا خلالها دعوات عبر مكبرات الصوت للانتقام من العرب. وتركزت هجمات ومسيرات المستوطنين في شارع الشهداء، وحيي «الكرنتينا»، و«تل الرميدة» في الخليل، مستغلين إنهاء الاحتلال لبعثة الوجود الدولي في المدينة التي دأبت على مراقبة جرائمهم، في حين كثف الاحتلال عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس، بينما اعتقل 8 فلسطينيين من الأراضي المحتلة.

وأطمأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهالي شارع الشهداء في البلدة القديمة بالخليل، بعد تعرضهم لهجمات واسعة من قبل المستوطنين، فيما أكدت حركة «فتح» أن ما تمارسه حكومة الاحتلال ومستوطنوها في البلدة القديمة من الخليل، هو أعلى درجات الإرهاب، والوجه الحقيقي لنظام الفصل العنصري «الأبارتهايد»، داعية دول العالم إلى الخروج عن صمتها أمام هذا الإرهاب الذي يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في البلدة القديمة من الخليل.

وطالب عباس الأمين العام للأمم المتحدة بأن يرسل وفداً للاطلاع عن قرب، على ما يجري في البلدة القديمة من انتهاكات فظيعة بحق الإنسانية جمعاء.

وهدمت سلطات الاحتلال 3 منازل في حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء، ومخزناً للمقدسي جمال يحيى إدكيدك ونجله مأمون، بحجة البناء من دون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزلين 180 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة المخزن 60 متراً مربعاً. وفي السياق نفسه، هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، منزلًا يعود للمقدسية فريال جعابيص، في حي رأس العامود، من دون سابق إنذار. وهدمت جرافات الاحتلال أيضاً، منزلاً في بلدة بيت جالا غربي بيت لحم بالضفة للمرة الثانية، وشردت قاطنيه. وأفاد صاحب المنزل محمد موسى زرينة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في منطقة بير عونة الملاصقة لجدار الفصل العنصري في بيت جالا، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب، قبل أن تهدمه بحجة عدم الترخيص.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن عمليات هدم المنازل هي الركيزة الأساسية في عملية تهويد القدس، وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة ودفعه إلى الهجرة بقوة الاحتلال، وإجراءاته العنصرية.

وأشارت الخارجية في بيان، أمس استناداً إلى الأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية، وأخرى أوردها الإعلام العبري إلى أن دولة الاحتلال هدمت مئات المباني التي يمتلكها مواطنون فلسطينيون في القدس، ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة، وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالبت الوزارة في بيانها، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب، كما طالبت المنظمات الدولية المختصة بالخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة التي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.

واقتحم 43 مستوطناً، وثمانية عناصر من مخابرات الاحتلال، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد المبارك، في حين واصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على المصلين من فئة الشبان، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على الأبواب الرئيسية.

و حذرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، أمس، من «انفجار قادم» في القطاع، بفعل استمرار الحصار «الإسرائيلي» المفروض منذ منتصف عام 2007. وقال بيان صادر عن فصائل المقاومة: إن «كل المؤشرات الراهنة تشير إلى إنذارات تحمل الضوء الأحمر لانفجار قادم بسبب اشتداد الحصار». وأضاف البيان: «لن نقبل أن يموت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جوعا وقهرا، واستمرار تغول الاحتلال وتهربه من استحقاقات التفاهمات الأخيرة ينذر باقتراب الانفجار». واعتبر البيان أن «الاحتلال الإسرائيلي، هو المسؤول عن أي اعتداء بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعليه تحمل تبعات ذلك ولن نسمح باستمرار تغوله على المشاركين السلميين في مسيرات العودة». كما جاء في البيان أن «استمرار تنصل الاحتلال من التفاهمات، يستوجب زيادة في الضغط من الوسطاء العرب والدوليين، لإلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه». (وكالات)