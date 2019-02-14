«ذا لاونج».. وجهة استثنائية في «برج خليفة» توفر للزوار إطلالات غير مسبوقة على دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زكية كردي

شرعت «إعمار» الأبواب أمام الزوار للتعرف على أعلى نقطة في «برج خليفة» والتجول في الطوابق 152 و153 و154 من ارتفاعات شاهقة تصل إلى 575 متراً وذلك مع افتتاح «ذا لاونج، برج خليفة».

وتمتد «ذا لاونج، برج خليفة»، التي يتوقع أن تصبح من الوجهات المفضلة للاسترخاء بصحبة العائلة والأصدقاء في المدينة، على ثلاثة طوابق تم تحويلها إلى ردهة اجتماعية حديثة وفاخرة تقدم تشكيلة استثنائية من المأكولات الخفيفة والعصائر. كما تتضمن شرفة في الهواء الطلق، مما سيجعل منها أيضاً من الوجهات السياحية المفضلة لسكان المدينة وزوارها القادمين إليها من كافة أنحاء العالم، على حد سواء.

وتقدم «ذا لاونج، برج خليفة» ثلاث تجارب عصرية مختلفة، وبين الساعة 12:30 ظهراً إلى 4 عصراً، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة «الشاي في السحاب» وسط إطلالات مذهلة على المدينة. ومن الساعة 5:30 إلى 7 مساءً، يحين وقت المقبلات والعصائر مع تجربة «بابلي صنداونر»، وتبدأ السهرات عند 7:30 مساءً وحتى منتصف الليل، حيث يختار الزوار ما يطيب لهم من المشروبات والمقبلات مع تجربة «الكوكتيلات تحت النجوم».

وتستضيف «ذا لاونج، برج خليفة» العروض الموسيقية الحية يومياً، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين. واحتفالاً بالشهر الافتتاحي، تتضمن قائمة العروض عازفي البيانو والدي جيه، ليمضي الضيوف أوقاتاً لا تنسى على أنغام الموسيقى، ومع أجمل الإطلالات.

وتمتاز الطوابق 152 و153 و154 بطابع خاص، ويقدم كل منها إطلالات غير مسبوقة على المدينة. وفي حين يضم أولها طاولات قهوة مصممة بأسلوب المجالس العربية التقليدية، في حين يمكن للضيوف في الطابق الثاني الاسترخاء في الأرائك الوثيرة، على أن يضم الطابق الأخير طاولات للمشروبات فقط.

وأكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي للعمليات في إعمار«أن هذه الوجهة تعتبر إضافة مميزة بالنسبة لزوار برج خليفة من مختلف أنحاء العالم، وقال: عودتنا «إعمار» على تقديم كل ما هو جديد، وافتتحنا ذا لاونج، على ارتفاع 575 مترا، لتوفير للضيف تجربة استثنائية للاستمتاع بالأدوار الثلاثة بالإضافة إلى المنصة الخارجية «الشرفة» التي تعتبر أيضاً أعلى منصة خارجية مفتوحة في العالم، ويعتبر افتتاح هذا المكان إضافة استثنائية إلى زيارة برج خليفة.