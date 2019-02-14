جامعة زايد تفتتح أكبر مختبر مالي ل «بلومبيرج» في الشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ورئيسة جامعة زايد، وماثيو وينكلر، الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبيرج» مختبر بلومبيرج المالي في حرم الجامعة بدبي.

وتنضم جامعة زايد إلى أكثر من 800 جامعة حول العالم، تضم منصات «بلومبيرج ترمنال» أو مختبرات بلومبيرج المالية، إلا أنها تضم وحدها 64 منصة ل«بلومبيرغ ترمنال» في فرعيها بكل من أبوظبي ودبي، وهو أكبر عدد لهذه المنصات على مستوى الجامعات في العالم.

وعبرت نورة الكعبي عن أهمية تأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على فهم وتحليل الواقع الاقتصادي بما يتيح لها الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة، واتخاذ القرارات المدروسة المبنية على معطيات وتقارير علمية.

وأضافت: توفر منصة «بلومبيرج ترمنال» لطلبتنا فرصة لدخول سوق العمل. وإذ تواصل دولة الإمارات نموها كقوة إقليمية ودولية قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، فإن مختبرات بلومبيرج المالية في جامعة زايد تسهم في توفير فرصة استثنائية لطلبتنا بغية تطوير مهاراتهم المالية.

من جهته، قال ماثيو وينكلر، الشريك المؤسس ورئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبيرج»: «يسرنا أن نشارك اليوم في هذا الحدث المرموق، حيث سيحظى الطلبة والأساتذة في جامعة زايد اليوم بفرصة الاطلاع على أخبار السوق والبيانات المالية ذاتها التي تعتمد عليها كبريات الشركات والمتخصصون في عالم المال حول العالم.

ويوفر بلومبيرج ترمنال معلومات وبيانات مؤرشفة موثوقة، وتحليلات وأخبار حركة السوق بشكل فوري بغية مساعدة المهنيين في عالم المال والأعمال حول العالم على اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية وتأثيراً. كما تضم «بلومبيرج ترمنال» منصات تنفيذية لجميع فئات الأصول والبحوث وشبكة عالمية للتواصل بشكل آمن وموثوق».

ويسهم مختبر بلومبيرج المالي في مساعدة الطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا على بناء المهارات اللازمة للعمل في مجال التمويل. كما سيتمكن الطلبة من الوصول إلى «بلومبيرج ماركت كونسبتس»، دورة شهادة التعليم الإلكتروني؛ و«سي إف إيه برو»، قاعدة البيانات التي تستعرض بيانات نتائج مؤشر استعداد المرشحين المتقدمين لأداء اختبار برنامج معهد المحللين الماليين المعتمدين، وتضم 387 وظيفة تابعة لمنصة «بلومبيرج ترمنال».