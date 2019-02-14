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ابن الديرة

كان يا ما كان، عندما كان عنوان موضوع الإنشاء في المدرسة «سوق الخضار»، وعندما كان سوق الخضار أيضاً موضوع حصة الرسم أو الرحلة المدرسية. بين ذلك الزمن وهذا الزمن مسافة طويلة من الانتظار والترقب والحنين، وأيضا التذكر، وأكثر منه النسيان، وبين الزمنين مسافة من الحروب والانتصارات والانكسارات والتقدم العلمي والاختراعات والاكتشافات، فما هو العنوان اليوم؟

ربما تفتحت شهية درس الرسم على الأغراض الجديدة المفتوحة على احتمالات لا تكاد تخطر على البال، أما الطالب الذي يحمل العالم في يده عبر أدوات أقلها «الموبايل»، فلن يكتب في موضوع إنشائه عن سوق الخضار مهما تقدم هذا السوق وتعدد وأصبح رائعاً.

ولا يتوقع أن تبرمج المدارس رحلاتها المدرسية، لتضع سوق الخضار أو مصنع المشروبات الغازية في مقدم العناوين، حيث نشوء عناوين عصرية مغرية بما لا يقاس، لكن السؤال: كم من رحلة مدرسية إلى «لوفر أبوظبي» منذ إطلاقه، أو إلى المجمع الثقافي منذ إعادته أو استعادته؟ كم إلى السعديات ومنارة السعديات؟ كم إلى متحف الاتحاد في دبي أو متحف المستقبل؟ كم إلى معرض الكتاب الدولي في الشارقة وأبوظبي؟ كم إلى متاحف الشارقة المتخصصة والمتنوعة؟ كم إلى المنشآت النفطية الضخمة التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»؟

وكنّا على أيامنا لا نذهب إلا إلى سوق الخضار ومصنع المشروبات الغازية، وأكبر فرحتنا حين نؤخذ، في رحلة مدرسية إلى حديقة الحيوانات.

وبين الزمنين مسافة من التقدم والتغير واختلاف الأزمنة والأمكنة، فهل تغير منهج الرسم والإنشاء والرحلة المدرسية؟ هل أعيد الاعتبار إلى النشاط اللاصفي؟ ماذا عن المكتبات والقراءة في مدارسنا؟ ما هي استعدادات المدارس والجامعات لشهر القراءة الذي يقبل إقبالاً؟ ماذا عن المعارض والمؤتمرات، وبعض تجليها الشاهد القمة العالمية للحكومات؟ ماذا عن القلاع والآثار المنتشرة في بلادنا؟ ماذا عن التخطيط المرسوم لمعرفة ذلك كله وأكثر منه؟

مع الاحترام الكامل لسوق الخضار، والتقدير لدوره وأهميته، فإن واقعنا، لجهة ما يثار هنا، تجاوز سوق الخضار، نحو كون جديد مكتنز بالأفكار والابتكارات. العلم تقدم ويتقدم، والثقافة «تصافح» العلم والتعليم كل يوم أو هكذا ينبغي، ومعالم الدولة تكبر وتزدهر، ويكتسب بعضها شخصيته الرمزية الغامرة، ومن ذلك جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة الكرامة، وصرح القائد المؤسس.

الإمارات تملك اليوم الكثير من المعالم الجميلة والعمرانية والاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها، ما يشكل مواضيع جاهزة للمعرفة، من موضوع الإنشاء إلى دروس الرسم إلى الرحلة المدرسية.

شكراً لصورة سوق الخضار الذي ظل معلقاً في رؤوسنا وكأنه الذاكرة، وشكراً لتلك الأيام الغابرة التي نسميها، وهي كذلك، أيام الطيبين أو الزمن الجميل.

هذا أيضاً زمن جميل ورائع، وعلينا، أولياء أمور ومعلمين، مهمة تعريف أولادنا وأحفادنا إلى الوطن تعريفاً حقيقياً ما أمكن، فحتى الآن هناك طلاب لم يعرفوا برج خليفة إلا عبر الصور.

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