السعودية ترفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله، أمس، الموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار بن سليمان العلولا، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السعودية في كافة المجالات، فيما أكد السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أن المملكة سترفع التحذير من سفر مواطنيها للبنان، في حين حصل سجال في البرلمان حول بعض الملفات المالية بين النائب جميل السيّد ووزير المال علي حسن خليل.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية، أن «المستشار العلولا نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهانيهما بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة». وأشار البيان إلى أن العلولا أكد «وقوف السعودية الى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».

في غضون ذلك، نقل تلفزيون الجديد أمس عن السفير السعودي في بيروت قوله إن المملكة سترفع التحذير من سفر مواطنيها إلى لبنان. من جهة أخرى، حصل سجال خلال مناقشة البيان الوزاري بين النائب جميل السيّد ووزير المال علي حسن خليل. وقال السيّد في مداخلته إنّ وزارة المالية استدانت مبلغ 600 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يحوي 11 ألف مليار لدفع الرواتب. وسرعان ما ردّ خليل مؤكّدًا أنّ كلام السيد غير صحيح وخطير. وردّ السيّد قائلاً: «أبلغتنا أنّ احتياط الموازنة فارغ وكان في داخله 600 مليار»، فعاد وزير المال وردّ: «هيدا الكلام مش مظبوط».

الى ذلك، قال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية الذي تم تسليمه في وقت سابق.