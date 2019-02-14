مليارا درهم التبادل التجاري بين الشارقة وأوغندا

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أهمية التعاون البنّاء مع البعثات الدبلوماسية وملحقياتها التجارية المعتمدة بالدولة، في وضع خطط عمل مشتركة لمضاعفة الجهود المبذولة في تنمية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة مع القطاع الخاص في دولهم، والاستفادة من إمكانيات تلك السفارات والقنصليات في التعريف بالفرص الاستثمارية التي يتمتع بها كل طرف وأجندة الأحداث والفعاليات والمعارض، التي تقام سواء في الشارقة أو في تلك الدول العربية منها والأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس رئيس الغرفة مع اكي وانومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، بمقر الغرفة، بحضور عمر علي صالح مدير إدارة العلاقات الدولية ومروان سالم المهيري رئيس قسم المعارض الدولية.

وأعرب رئيس الغرفة عن حرص الشارقة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع أوغندا، التي تعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة في القارة الإفريقية، لما تتمتع به من مقومات متعددة أبرزها الزراعية والثروة المعدنية. مشيراً إلى أن إجمالي التبادل التجاري مع نهاية 2017 بين الشارقة وأوغندا بلغ ملياري درهم. داعياً مجتمع الأعمال الأوغندي إلى المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة، التي تقام طوال العام في مركز إكسبو الشارقة والمؤتمرات والأحداث الاقتصادية، التي تشهدها الشارقة .

تناول اللقاء بحث العلاقات المتنامية بين البلدين عامة، ومع الشارقة على وجه الخصوص، ودور الغرفة في تطويرها اقتصادياً، من خلال العديد من المبادرات التي نفذت خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الغرفة والسفارة في وضع برامج جديدة تخدم وتشجع القطاع الخاص في البلدين على المزيد من التعاون، وإقامة الشراكات الاستثمارية وأثر ذلك في الميزان التجاري ومعدلات المبادلات التجارية.

وأشاد السفير الأوغندي لدى الدولة بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلاده، يشهد تطوراً ملحوظاً، وهذا ما تؤكده الأرقام المسجلة في نسب التبادل التجاري، وعدد برامج تبادل الزيارات للوفود التجارية. مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات عامة والشارقة خاصة، وأنها تعتبر مثالاً عملياً لمسيرة التقدم والنماء، وأن بلاده تعمل على الاستفادة من نقل التجربة الرائدة لدولة الإمارات لاسيما الاقتصادية منها.