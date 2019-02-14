السيسي يؤكد أهمية التعليم في مواجهة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن مواجهة الإرهاب تتم عن طريق العلم والمعرفة والوعي وصياغة الشخصية الإنسانية، على نحو منفتح ومتوازن، مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي للتعليم والجامعات على هذا الصعيد، فيما أدى الدكتور عاصم الجزار، اليمين الدستورية، وزيراً جديداً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام الرئيس السيسي، حيث كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يحتفظ بحقيبة وزارة الإسكان إلى جانب رئاسة الوزراء، منذ التشكيل الوزاري، الذي جرى في شهر يونيو الماضي.

وأكد السيسي، خلال لقائه، أمس، مجلس أمناء ومجلس الإدارة التنفيذي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت رئيس مجلس الأمناء، والسفير فرانسيس ريتشارد دوني رئيس الجامعة، أن الدولة المصرية، تدرك مدى وعمق التغيّر، الذي حدث في العالم، كنتيجة لكثافة الاتصال والتواصل بين أرجائه، وبسبب تشابه التحديات، التي تواجه مجتمعاته المتنوعة، الأمر الذي يستوجب تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الدولية والإقليمية، لخدمة القضايا المشتركة، والتصدي للمخاطر التي تهدد الإنسانية، وعلى رأسها الإرهاب، الذي أصبح يمثل خطراً كبيراً على مستوى العالم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي، استهل الاجتماع، بالتشديد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على الاستثمار في هذه العلاقة، والمضي قدماً نحو تعزيزها، في ضوء متانتها وتشكيلها أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود الماضية، كما قدم التهنئة لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، مشيداً بالدور الذي قامت الجامعة في خدمة التعليم والمجتمع في مصر، والمُشاركة في المنظومة التعليمية والبحثية، والتقريب بين الشعبين المصري والأمريكي.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مدبولي والدكتور عاصم الجزار، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية وزارة الإسكان، خلال المرحلة المقبلة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية العملاقة التي يجري العمل بها. وأضاف المتحدث أن السيسي وجه خلال الاجتماع بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ تلك المشروعات، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذه المجالات، والانتهاء منها في المواعيد المقررة، ولاسيما المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، ومواصلة الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير الصيانة المستمرة.