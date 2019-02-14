شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب وأخته في حادث تصادم مروع بـ«فيفاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - جازان:

أسفر حادث مروع بمحافظة فيفاء بمنطقة جازان، عن وفاة شاب وأخته، أبناء أحد مشايخ المنطقة، أثناء عودتهما من مدرستهما عبر طريق الحقو.

وتسبب الحادث المروع، في إصابة شاب كان يقود مركبة أخرى ارتطمت بمركبة المتوفين.

وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، كما هرعت الجهات المعنية إلى مكان الحادث للتحقيق، فيما طالب أهالي المنطقة، بافتتاح شعبة مرور لتساهم في ضبط الحركة المرورية على طرقات المحافظة.