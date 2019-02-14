الان تتابع اختراق تطبيق Dubsmash وتسريب بيانات 162 مليون مستخدم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوصى القائمون على تطبيق المراسلة عبر الفيديو الشهير Dubsmash بضرورة تغيير كلمات السر الخاصة بهم على الفور، بعد أن أدى اختراق تعرض له التطبيق إلى تسريب تفاصيل حساباتهم إلى الانترنت المظلم.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، فيقال إن تفاصيل 162 مليون من مستخدمىDubsmash معروضة للبيع فى السوق المظلم، إلى جانب التفاصيل المسروقة من 15 موقعًا آخر.

واشارت الصحيفة إلى المواقع الأخرى المتأثرة، وهى MyFitnessPal و MyHeritage وShareThis و HauteLook و Animoto و EyeEm و 8fit و Whitepages وFotolog و 500px و Armor Games و BookMate و CoffeeMeetsBagel وArtsy و DataCamp.

ويزعم أن 617 مليون حساب عبر الإنترنت قد سُرقت معلوماته، وذلك وفقًا لموقع أخبار التكنولوجيا الذى يحمل اسم The Register .

يُذكر أن البيانات التى تم تسريبها تتضمن أسماء أصحاب الحسابات وعناوين البريد الإلكترونى وكلمات المرور المجمعة، بالإضافة إلى بعض معلومات الموقع والتفاصيل الشخصية الأخرى.

من المحتمل أن يتم شراء هذه المعلومات م ن قبل الهاكرز، الذين يحاولون استخدام أسماء المستخدمين وكلمات المرور التى يتم تسريبها من موقع واحد لتسجيل الدخول إلى مواقع ويب أخرى.