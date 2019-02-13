لماذا قررت السعودية رفع حظر سفر مواطنيها إلى لبنان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري - اليوم الأربعاء - عن رفع بلاده الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان.

ويأتي رفع التحذير عن السفر بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقب مأزق سياسي استمر ثمانية أشهر، بحسب وكالة الأنباء الصينية.

وقال السفير السعودي بعد لقائه والموفد الملكي السعودي المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الدين الحريري، إنّ رفع التحذير جاء نظرًا لانتفاء الأسباب الأمنية التي دعت السعودية لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وأضاف أن القرار يأتي نتيجة التطمينات التي تلقتها المملكة من الحكومة اللبنانية، على استقرار الأوضاع الأمنية فيها، وحرصها الدائم على سلامة المواطنين السعوديين.

وتابع: "قدمنا التهاني إلى الرئيس الحريري وجرى التباحث حول التحضير للجنة مشتركة بين البلدين والإعداد المبدئي لإرسال مجموعة من الفنيين من جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات اللبنانية، للالتقاء بنظرائهم في السعودية".

واستطرد: "البدء بالتحضيرات لعقد هذه اللجنة المشتركة، سيعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل مؤسساتي، ونتمنى أن تتم هذه التحضيرات خلال الأسابيع المقبلة بشكل جيد".

وكان الموفد الملكي السعودي قد نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الموفد الملكي بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية، "وقوف السعودية إلى جانب لبنان ومساعدته في المجالات كافة بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وحمل عون المستشار العلولا تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، مؤكدا "حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة كما تم خلال اللقاء التداول في سبل تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين بهدف تنمية العلاقات بينهما."

وكان العلولا قد وصل إلى بيروت مساء يوم أمس (الثلاثاء) في زيارة للتهنئة بتشكيل الحكومة وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.