طالبان تعلن عن «مباحثات سلام» مع الولايات المتحدة في إسلام آباد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت البان" target="_blank">حركة طالبان، اليوم الأربعاء، أنّ مفاوضيها سيلتقون مبعوثين أمريكيين لإجراء مباحثات هذا الشهر في إسلام آباد بالإضافة للقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

ويأتي الإعلان، الذي لم يتم تأكيده من واشنطن أو آسلام اباد، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنّ مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيبدأ جولة تشمل ستّ دول وذلك بهدف تسهيل الحوار بين أطراف النزاع الأفغاني، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأجرى خليل زاد، السفير الأمريكي الأسبق في أفغانستان، الشهر الماضي، جولة طويلة تخلّلتها ستة أيام متواصلة من الاجتماعات مع متمرّدي البان" target="_blank">حركة طالبان في قطر، ومن المقرر أن يستأنف الطرفان المفاوضات في نهاية الشهر الجاري.

لكن طالبان قالت في بيانها الصادر اليوم، إنّ لقاءات منفصلة ستعقد أولا في 18 فبراير الجاري في إسلام آباد بدعوة رسمية من حكومة باكستان.

وتبدأ مفاوضات الدوحة في 25 فبراير الجاري، حسبما أعلنت الحركة.

وسيترأس خليل زاد، الدبلوماسي الأفغاني الأصل، وفدًا يضم ممثلين عن عدة وكالات حكومية أميركية في جولة تستمرّ لغاية 28 فبراير الجاري وتشمل ستّ دول هي بلجيكا وألمانيا وتركيا وقطر وأفغانستان وباكستان، بهدف تسهيل عملية السلام في أفغانستان، على ما أعلنت الخارجية الأمريكية.

وكان خليل زاد أعرب - الجمعة الماضية - عن تفاؤله في إمكانية التوصّل إلى اتفاق سلام في أفغانستان "قبل الانتخابات" المقرّرة في يوليو المقبل، لكنه قال إنّ طالبان عليها أن تتفاوض أيضًا مع حكومة كابول، والذي تعتبرها الحركة "دمية أمريكية".