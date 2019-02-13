6 أشياء تجنب تقديمها كهدايا لزوجتك فى الفلانتين

يمثل يوم عيد الحب فرصة حقيقية للزوجين للتعبير عن حبهما إلا أن بعض الأزواج يخطئون في اختيار ما يقدمونه لزوجاتهم يوم "الفالنتين"، ما يفسد فرحة الاحتفال ويتحول اليوم إلى مأساة حقيقية لذلك هناك بعض الهدايا التي يجب تجنبها منها كما ذكرها موقع "بيليف نت" الإلكتروني.

- المكنسة الكهربائية

وكأن الزوجة كل دورها في الحياة التنظيف، فلا ترغب الزوجة أن ينظر إليها الزوج كأنها عاملة تنظيف في المنزل، لذلك لن تكون المكنسة الكهربائية هدية مناسبة في الفالنتين.

- الأدوات المنزلية

يعتقد بعض الرجال أن السيدات يشعرن بالسعادة في حال توفير أداة من الأدوات المنزلية التي تحتاج إليها ولكن يوم عيد الحب ليس اليوم المناسب لتقديم هذه الهدايا.

- سكاكين للمطبخ

ربما تكون زوجتك قد ألحت عليك مراراً لشراء سكاكين جديدة للمطبخ، ولا بأس من شرائها في يوم آخر، لكن تجنب أن تحضرها في الفالنتين.

-التحضير لاحتفال الفالنتين

حاول أن تمنح زوجتك بعض الراحة في هذا اليوم من أعباء التفكير والتحضير، وفاجئها بسهرة مميزة في مكان رومانسي.

- وجباتك المفضلة

تذكر أنك تسعى في هذا اليوم لإسعادها، وليس لإرضاء نفسك، لذلك إذا كنت ترغب بشراء وجبة طعام أو حلويات، فاحرص على اختيار ما يدخل السرور على قلبها، وليس ما تفضل أنت تناوله.

- بطاقة معايدة

تقديم بطاقة المعايدة دون أى شيء معها يشعر المرأة بالحزن لذلك يجب تقديم هدية مع كارت المعايدة.

- عدم تقديم شيء

على الرغم من أن وجودك إلى جانب زوجتك وحبك لها أكبر هدية تقدمها لها في الفالنتين، لكن هذا لا يعني أن تمتنع عن تقديم هدية لها مهما كانت بسيطة.