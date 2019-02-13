شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لمستخدمي «إنستجرام».. أحدهم فقد 32 ألف متابع في ثوانٍ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أُصيب مستخدمو إنستجرام في جميع أنحاء العالم، اليوم الأربعاء، بصدمة بعد انخفاض أعداد متابعيهم خلال الليل، وتوجهوا إلى تويتر للتعبير عن استيائهم مما حدث، ومعرفة السبب.

وقال أحد المستخدمين على تويتر: “لقد فقدت ما يزيد عن 200 من متابعي إنستجرام، دون معرفة السبب؛ لذا أشعر بالارتباك والانزعاج”.

وأضاف آخر: “هل فقد شخص آخر الكثير من المتابعين على إنستجرام في وقت واحد؟ لقد فقدت 32 ألفاً في ثوانٍ؛ ما الأمر يا إنستجرام؟ “.

وأوضح موقع “ميرور” البريطاني، أن فقدان المتابعين يمكن أن يكون محبطاً، ولكن هذا التغيير الجديد يبدو جزءاً من استراتيجية إنستجرام لإزالة الحسابات المزيفة.

ففي نوفمبر الماضي، نشر التطبيق عبر مدونته بياناً يوضح من خلاله أنه يتخذ عدداً من الخطوات للحد من “السلوك غير المرحب به”، وقال وقتها: “لقد أنشأنا أدوات التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الحسابات التي تستخدم هذه الخدمات، وإزالة النشاط غير الصحيح، وهذا النوع من السلوك سيئ للمجتمع، وتطبيقات الجهات الخارجية التي تنشئ إبداء إعجاب وتتبع وتعليقات تنتهك إرشادات المنتدى وشروط الاستخدام”.

فإذا حدد التطبيق حساباً مزيفاً، فإنه يرسل رسالة تطالب مالكه بتأمينه، ويبدو أنه في الليلة الماضية، تمت إزالة الحسابات التي لم تؤمِّن نفسها؛ مما يفسر الانخفاض في أعداد المتابعين.

قال متحدث باسم إنستجرام لـ “Mirror Online”: “نحن على علم بوجود مشكلة تتسبب في حدوث تغيير في أرقام متابعي حسابات بعض الأشخاص في الوقت الحالي، ونعمل بسرعة على إصلاح ذلك”.