رجل يطلق زوجتة بسبب بنطلون مقطع

"عاوزة تلبس بنطلون مقطع وبتقولي دي الموضة، حلفت عليها راحت إشترته، وأنا قولتلها مينفعش إحنا فلاحيين والناس هتاكل وشي، صممت على رأيها"، بهذه الكلمات قدم "علي .م.ع"، 30 عاماً، مقيم بكفر الشيخ، دعوى طلاق للضرر من زوجته "فاطمة.ي.ك"، 27 عاماً، تعمل طبيبة أسنان بأحد المستشفيات.

وقال "علي" والذي يعمل طبيب بيطري، في حديثه للأخصائي الاجتماعي بإحدى محاكم الأسرة بكفر الشيخ، "ارتبط بها منذ 3 أعوام، كان زواجاً تقليدياً، ولظروف عملنا تزوجنا في شقة بالإيجار بالمدينة، وعشنا حياة هادئة ألى أن أنجبنا طفلتنا تالين".

وأكمل: "بعد الولادة بدأت ألاحظ تغيير في طريقة ملابس زوجتي، فكانت ترتدي ملابساً طويلة ومحجبة، لكنها مع الوقت بدأت تشتري أخرى قصيرة، وغيرت من طريقة حجابها، وأصبحت ترتدي (تربونات وإسكارفات)".

وتابع: "لم أمانع في ذلك لأنها طبيبة أسنان وتسير وسط زملائها، لكن في إحدى المرات فوجئت بها تريد ارتداء البنطلون المقطع، بدعوى أنه موضة الفتيات، فاعترضت على ذلك بشدة، لأننا فلاحيين ولنا عاداتنا وتقاليدنا مهما عيشنا في المدينة، إلا أنها لم تسمع كلامي".

احتدم الخلاف بين الزوجين، وبحسب "علي": "فوجئت بها ذهبت للمحل واشترت بنطلون مقطع، وعندما شاهدته ثرت من شدة قبحه، فكيف أسمح لزوجتي الطبيبة المحترمة ارتداء مثل هذا البنطلون اللذي لا يستر جسدها، فهو ممزق من أعلى الركبة ومن أماكن مختلفة".

"قولتلها عيب الناس هتاكل وشي، ويقولوا مرات علي لابسة بنطلون مقطع، وهو مش قادر يحكمها، قالتلي دي الموضة ومحدش ليه حاجة عندنا، خلينا نعيش حياتنا"، كلمات قالها الزوج معبرا عن رفضه لأسلوب زوجته.

واستطرد: "اتصلت بابوها واشتكيت له من عمايلها، فطلب مني توصيلها لمنزله، وقالي مينفعش طبعاً هاتهالي أربيها، وفي النهاية لم تعود إلى المنزل، وقالتلي مش هرجع ودا لبسي وانا حرة".