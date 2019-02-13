أعرف السبب..لماذا يجب عليك البوح بأسرارك لشخص تثق به

توصل باحثون من جامعة كولومبيا إلى أن الاحتفاظ بأسرار محرجة أو مرتبطة بارتكاب الذنوب يؤثر على صحة الأفراد العقلية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "Emotion"، إن الأسرار المحرجة تثير مشاعر الندم والأسف، في حين تجعل الأسرار المشينة الناس يشعرون بأنهم بلا قيمة ولا قوة، حيث أن الحالات العاطفية أكثر عرضة لاستهلاك أفكارهم.

واكتشفت الدراسة أن الناس أكثر ميلا إلى الشعور بالخجل من الأسرار المتعلقة بصحتهم العقلية أو مظهرهم الجسدي، ولكنهم شعروا بالذنب عند ارتباط الأسرار بارتكاب فعل مسيء مع شخص آخر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ومن جانبه، قال الدكتور، مايكل مايكل سليبيان، الأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا: "يحتفظ جميعنا بأسرار يمكن أن تكون ضارة برفاهيتنا وعلاقاتنا وصحتنا".

واستطلع فريق البحث رأي ألف مشارك في الدراسة، وطرح سلسلة من الأسئلة حول أسرارهم ومقدار الخجل والذنب المرتبط بتلك الأسرار، مثل: "أنا عديم القيمة وصغير"، والشعور بالذنب مثل "أشعر بالندم على فعل قمت به".

وأوضح المشاركون عن عدد المرات التي فكروا فيها بأسرارهم التي أخفوها كل يوم خلال الشهر السابق.

وقال الدكتور سليبيان: "لقد فحصنا العار والذنب، وهما أكثر المشاعر المدروسة، على عكس العواطف الأساسية، مثل الغضب والخوف".

وأتضح أن الأفراد الذين أبلغوا عن شعورهم بالعار، يفكرون بأسرارهم بشكل كبير أكثر من أولئك الذين أبلغوا عن الشعور بالذنب، أو الذين لم يشعروا بالعار أو الذنب بشأن سرهم، كما وجد الباحثون أن الذنب أو العار لا يتنبأ بإخفاء الأسرار.

وعندما يشعر الإنسان بالعار حول سر ما، يشعر بأنه صغير أو بلا قيمة أو عاجز، في حين يدفع الشعور بالذنب الفرد إلى الندم أو التوتر.

وأوضح الدكتور سليبيان، بالقول: "إذا كان السر مرهقا، حاول ألا تأخذه شخصيا، مع إدراك حقيقة أنه ينعكس على سلوكك".