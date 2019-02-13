المعارضة السودانية تتوحد مطالبة البشير بالتنحي

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

والمعارضة متفرقة بين أحزاب سياسية صغيرة لكنها مؤثرة شكلت ثلاثة تحالفات منفصلة، وبين تجمع المهنيين السودانيين، وهو نقابة تقود الدعوات للمظاهرات التي تشكل أكبر تحد ضد البشير في حكمه المستمر منذ نحو 30 عاما.

وفي أول مؤتمر صحفي مشترك لها، طالبت تلك الجماعات اليوم الحكومة بالاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي لمدة أربع سنوات تليه انتخابات، وفقا لـ"رويترز".

وقال محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي، "اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سينفذ بعد إسقاط النظام وإقامة مؤتمر دستوري بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يحكم السودان".

وأضاف "اتفقنا على الخروج في موكب هادر يقدم مذكرة للنظام يطالبه بالتنحي وفى ذات الوقت تخرج كواكب من كل مناطق السودان لفتح الباب لبدء الإضراب السياسي العام والعصيان المدني".

ويشهد السودان احتجاجات، تضم المئات في الأغلب، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة النقدية وتحولت منذ ذلك الحين إلى تعبير عن معارضة البشير.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وهتف نحو 200 من أفراد المعارضة في المؤتمر الصحفي اليوم مرددين "تسقط بس"، وهو أحد الهتافات الرئيسية التي يجري ترديدها في الاحتجاجات.

وعقد البشير هو الآخر تجمعا حاشدا في العاصمة الخرطوم ودعا إلى السلام.

وقال "نوكد أن العام الحالي 2019 سيكون عام السلام وإسكات البندقية بصورة دائمة في السودان وهناك إرادة لإكمال السلام في السودان وإقناع الطرف الآخر بجدوى السلام".