المعارضة السودانية تتوحد مطالبة البشير بالتنحي

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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وفي أول مؤتمر صحفي مشترك لها، طالبت تلك الجماعات اليوم الحكومة بالاستقالة لتمهيد الطريق لنظام حكم انتقالي لمدة أربع سنوات تليه انتخابات، وفقا لـ"رويترز".
وقال محمد مختار الخطيب، الأمين العام للحزب الشيوعي، "اتفقنا في المعارضة على البرنامج الذى سينفذ بعد إسقاط النظام وإقامة مؤتمر دستوري بنهاية الفترة الانتقالية لتحديد كيف يحكم السودان".
وأضاف "اتفقنا على الخروج في موكب هادر يقدم مذكرة للنظام يطالبه بالتنحي وفى ذات الوقت تخرج كواكب من كل مناطق السودان لفتح الباب لبدء الإضراب السياسي العام والعصيان المدني".
ويشهد السودان احتجاجات، تضم المئات في الأغلب، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول أطلق شرارتها ارتفاع أسعار الغذاء ونقص السيولة النقدية وتحولت منذ ذلك الحين إلى تعبير عن معارضة البشير.
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وهتف نحو 200 من أفراد المعارضة في المؤتمر الصحفي اليوم مرددين "تسقط بس"، وهو أحد الهتافات الرئيسية التي يجري ترديدها في الاحتجاجات.
وعقد البشير هو الآخر تجمعا حاشدا في العاصمة الخرطوم ودعا إلى السلام.
وقال "نوكد أن العام الحالي 2019 سيكون عام السلام وإسكات البندقية بصورة دائمة في السودان وهناك إرادة لإكمال السلام في السودان وإقناع الطرف الآخر بجدوى السلام".
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