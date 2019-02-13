مقتل 8 صيادين بانفجار لغم بحري زرعه الحوثيون في #الحديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل ثمانية صيادين يمنيين وجرح خمسة آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة اللُّحيّة شمال محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن اللغم انفجر في قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البُضِيْع، ونجا في الحادث شخصان فقط حيث كان على متن الزورق خمسة عشر شخصا.

يذكر أن العشرات من الصيادين اليميين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مياه البحر الأحمر.

وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من التحالف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.