شكرا لقرائتكم خادم الحرمين: ندعم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 00:36

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحق الشعب في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وعقد العاهل السعودي في قصره بالرياض أمس (الثلثاء)، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وأعرب الرئيس عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها فلسطين.

حضر المباحثات، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان الوزير المرافق، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وزير المالية محمد الجدعان.

وحضرها من جانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير لدى المملكة باسم الآغا.