شاناهان في العراق يبحث وجود القوات الأميركية فيه بعد انسحابها من سورية

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محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 01:48

حط وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان رحاله أمس في العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة لبحث مسألة وجود القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب من سورية، فيما أعلنت القوات العراقية صد هجومين لـ «داعش» في محافظتي نينوى وديالى.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن زيارة شاناهان تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك. وتأتي الزيارة التي حدثت في شكل مفاجئ بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران. وفي أول زيارة له للعراق قادماً من افغانستان يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأميركية من سورية مع قادة أميركيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطمأنته في شأن نيات البنتاغون بعد تصريح ترامب بخصوص ابقاء القوات الاميركية في العراق لمراقبة ايران وفق مصدر اميركي مطلع. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن زيارة شاناهان تهدف إلى التأكيد على أهمية سيادة العراق وبحث مستقبل القوات الأميركية هناك. وتأتي الزيارة التي حدثت في شكل مفاجئ بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الجاري بأن الوجود الأميركي لازم لمراقبة إيران. وفي أول زيارة له للعراق قادماً من افغانستان يعتزم شاناهان بحث انسحاب القوات الأميركية من سورية مع قادة أميركيين ولقاء مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لطمأنته في شأن نيات البنتاغون بعد تصريح ترامب بخصوص ابقاء القوات الاميركية في العراق لمراقبة ايران وفق مصدر اميركي مطلع. وأضاف المصدر ان شاناهان «سيبحث كذلك مسألة وجود القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب من سورية المجاورة». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شاناهان قوله: «نحن في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية ومصالحنا بناء القدرات الأمنية العراقية»، وأضاف: «اريد ان اسمع مباشرة من (المسؤولين العراقيين) عن المخاوف والديناميكيات السياسية التي تواجههم ومن ثم سنتعامل مع ذلك بوضوح في خططنا»، ووفق الوكالة فإن شاناهان «سيناقش ايضاً انسحاب القوات الاميركية من سورية مع القادة العسكريين الاميركيين».



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