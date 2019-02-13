شكرا لقرائتكم وفاة صبغة الله مجددي أول رئيس لأفغانستان بعد الانسحاب السوفياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول، إسلام آباد - رويترز، أ ف ب - | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:06

توفي صبغة الله مجددي عن 93 سنة، علماً انه واحد من أبرز قادة المجاهدين الأفغان ضد الاحتلال السوفياتي، وكان أول رئيس للبلاد بعد انسحاب الجيش السوفياتي.



وأعلنت عائلة مجددي الذي قاد فصيلاً من المجاهدين طيلة سنوات التصدي للجيش السوفياتي، وفاته الاثنين في مستشفى بكابول، إثر معاناته من مرض عضال.

وتوجه أبرز ممثلي الطبقة السياسية في أفغانستان إلى منزل الراحل، لتعزية عشيرة مجددي الذائعة الصيت. وأُعلِن حداد اليوم في كل أنحاء البلاد، تزامناً مع تشييعه.

وكتب الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله على «تويتر» ان مجددي «اضطلع بدور أساسي في كل المسائل الوطنية، وسيبقى إرثه جزءاً من تاريخ» البلاد. واعتبر محمد حنيف أتمار، المرشّح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في تموز (يوليو) المقبل والمستشار السابق للأمن القومي، ان وفاة مجددي «تخلف فراغاً كبيراً في الحياة السياسية الأفغانية».

وبعد انسحاب الجيش السوفياتي في 15 شباط (فبراير) 1989، انهار النظام الشيوعي الأفغاني عام 1992 واختير مجددي الذي كان يرأس جبهة التحرير الوطني الأفغانية، رئيساً بالوكالة. لكنه لم يخدم سوى شهرين، في اطار اتفاق لتقاسم السلطة معقود بين قادة المجاهدين. ثم انقلبت الفصائل ضد بعضها بعض وسقطت أفغانستان في حرب أهلية (1992-1996).

واستمر مجددي بعد ذلك في الاضطلاع بدور قيادي في السياسة الأفغانية، بعد سقوط نظام حركة «طالبان» إثر الغزو الأميركي عام 2001.

وترأس عام 2003 اللويا جيرغا (الجمعية الكبرى) التي أقرّت الدستور الجديد لأفغانستان. كذلك ترأس عام 2013 اجتماعاً ضمّ 2500 حكيم من أنحاء البلاد، للموافقة على بقاء القوات الأميركية على الأراضي الأفغانية.

على صعيد آخر، أطلق مسلحون النار على سيارة للشرطة وقتلوا أربعة من عناصرها، في شمال غربي باكستان على الحدود مع أفغانستان. وقال قائد في الشرطة إن 3 شرطيين جُرحوا، فيما أفادت معلومات بأن ضابطاً بارزاً في حال حرجة.

وأعلنت جماعة «حزب الأحرار» المنشقة عن حركة «طالبان» الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي حصل في منطقة ديرة إسماعيل خان في إقليم خيبر بختون خوا. وقال ناطق باسم الجماعة: «استهدف حزب الأحرار قتلة، وكان هدفه سيارة للشرطة».