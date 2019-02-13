شكرا لقرائتكم تركيا: أوامر باعتقال 1112 «مؤيّداً» لغولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة، برلين - رويترز - | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 12 فبراير 2019 / 23:15

أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن تركيا شنّت أمس إحدى أضخم عملياتها ضد مؤيّدين للداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، مشيرة الى أوامر باعتقال 1112 شخصاً.



وأوضحت أن العملية مرتبطة باختبارات أجرتها الشرطة عام 2010 للساعين الى الحصول على منصب نائب مفتش الشرطة، واتهامات بأن بعضهم حصل على الأسئلة مسبقاً. وأشارت الى اعتقال 124 مشبوهاً في العملية التي أطلقها مكتب الادعاء في أنقرة وامتدت لتشمل 76 إقليماً.

وكان وزير الداخلية سليمان صويلو تحدث الأحد عن «عملية ضخمة» ستُشنّ قريباً ضد أنصار غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999. وأضاف: «لن ترتكب الشياطين حيلاً كما فعلت سابقاً. سنقضي عليها».

وتتهم الحكومة جماعة غولن، الذي كان حليفاً للرئيس رجب طيب أردوغان قبل خلافهما، بالتغلغل طيلة عقود في مؤسسات الدولة، بما في ذلك قوات الأمن والقضاء والوزارات، معتبرة أن الغشّ ساعدها في الاختبارات لإقامة «دولة موازية».

وتحتجز السلطات أكثر من 77 ألفاً من «أنصار» غولن منذ المحاولة الانقلابية، في انتظار محاكمتهم. كما أوقفت عن العمل أو عزلت 150 ألف موظف وعسكري.

على صعيد آخر، حظّرت ألمانيا مؤسستين إعلاميتين اعتبرت أنهما مرتبطتان بحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الشرطة فتّشت دارَي نشر «ميزوبوتاميا» و»مير ملتيميديا» في ولايتَي نورد راين فستفاليا وسكسونيا السفلى غرب ألمانيا، وصادرت مواد داخلهما. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر: «بما أن حزب العمال الكردستاني لا يزال نشطاً، على رغم حظره في ألمانيا، فإن من الضروري كبحه ودعم نظامنا القانوني».

وأشارت الوزارة الى أن أرباح المؤسستين تصل فقط إلى الحزب وتعزّز قدراته في ألمانيا، مضيفة أنهما «تتستران» بالعمل بوصفهما دارَي نشر.

ويؤيّد الحزب 14500 شخص، ما يجعله أبرز منظمة أجنبية راديكالية في ألمانيا التي تُعدّ قاعدة لتجنيد الأعضاء وإعادة التمويل.

ويقيم في ألمانيا حوالى 3 ملايين شخص من أصل تركي، كثيرون منهم أكراد.