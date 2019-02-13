شكرا لقرائتكم ولي العهد يبدأ جولة لـ 5 دول آسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي، إسلام أباد - رويترز | منذ 20 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 00:46

يبدأ ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جولة آسيوية خلال أيام، تشمل زيارات رسمية لباكستان والهند والصين وماليزيا وإندونيسيا.



ومن المتوقع أن يعلن ولي العهد عن استثمارات في الطاقة والبنية التحتية خلال زيارته المرتقبة لباكستان والهند في الأيام المقبلة، في إطار جهوده لتقليص اعتماد اقتصاد المملكة على صادرات النفط.

وينتظر خلال زيارته إلى باكستان أن يبرم اتفاقات ترتبط بشكل رئيسي بمصفاة وبقطاع الكهرباء، بحسب ما قال مسؤولون باكستانيون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مذكرات التفاهم ستتضمن مشروعات للطاقة المتجددة، واستثمارات في البتروكيماويات والموارد المعدنية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية أمس، إنه من المتوقع أن يزور الأمير محمد بن سلمان نيودلهي، ومعه رجال أعمال سعوديون كبار، بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

واجتمع مودي مع ولي العهد السعودي في تشرين الثاني (نوفمبر)، أثناء مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. واتفقت الحكومتان حينها على بناء شراكة استراتيجية، بحسب ما قالت وزارة الخارجية. وأشارت الوزارة في بيان إلى تعاون في مجالات، من بينها أمن الطاقة والتجارة والاستثمار والبنية التحتية والدفاع والأمن.

وقال مسؤول هندي إن بلاده تتوقع أن يعلن الأمير محمد بن سلمان عن استثمار مبدئي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندوق ثروة شبه سيادي في الهند، للمساهمة في تسريع وتيرة بناء موانئ وطرق سريعة.

وأشار مسؤول آخر في وزارة التجارة الهندية إلى أن السعودية أبدت أيضاً رغبتها في الاستثمار في قطاع الزراعة في البلاد، بهدف تصدير منتجات إلى المملكة.