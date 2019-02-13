شكرا لقرائتكم العلولا في بيروت: كنا ننتظر الحكومة لنفعّل أكثر من 20 اتفاقا مع لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 21 ساعة في 13 فبراير 2019 - اخر تحديث في 13 فبراير 2019 / 01:53

أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا بعيد وصوله إلى بيروت مساء أمس أن هناك "أكثر من عشرين اتفاقا بين السعودية ولبنان وانشاء الله كلها ستفعل"، موضحا أنه "كما كان اللبنانيون ينتظرون تشكيل الحكومة، كذلك نحن".



وكان في استقبال العلولا في مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الإعلام جمال الجراح ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، الى جانب وفد من أركان السفارة السعودية، والسفيرة نجلا عساكر والديبلوماسي زياد رياشي من وزارة الخارجية.

وأوضح العلولا في المطار أن "الزيارة اليوم للنقل تهنئة القيادة السعودية إلى لبنان بتشكيل الحكومة، وان شاء الله تكون فأل خير على اللبنانيين، وعلى العرب كلهم، لأن لبنان إذا نهض ينهض العرب كلهم".

وأضاف: "الآن بدأنا الحديث مع الحكومة، ولا مفاجآت، ومجرد أن أصبح في لبنان حكومة نستطيع تفعيل كل الامور والتعاون الثنائي مع لبنان قائم دوما".

واعتبر ردا عل سؤال أن "المسار الإيراني مختلف تماما عن المسار السعودي ولا تنافس أو تعارض". وأكد أن الزيارة "مرتبطة بتشكيل الحكومة".

وقال العلولا: "سيكون لنا حديث طيب مع دولة الرئيس سعد الحريري، ونحن دائما نراهن على ذكاء اللبناني ونجاحه، هو الناجح في كل العالم، ولا ينقص اللبنانيين الا المزيد من التفاهمات. وأضاف ان "اللبناني بتمتع بقدرات يستطيع من خلالها قيادة منطقة الشرق الأوسط، فكل شيء عنده: التراث والثقافة والذكاء".

وعلمت "الحياة" أن العلولا التقى الحريري في منزله ليل أمس. وينتظر أن يجتمع اليوم إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والبرلمان نبيه بري. كما سيلتقي قيادات سياسية لبنانية متعددة.