حقيقة سحب الجنسية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة

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أصدرت وزارة الآثار بيانا، صباح الأربعاء، تنفي فيه ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ينسب إلى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تصريحات تزعم إعلانه سحب الجنسية المصرية من أي مواطن لم يزر الأهرامات خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن هذا التصريح عار تماما من الصحة، وأنه لم يصدر من وزير الآثار بأي شكل من الأشكال، ولم يتعرض له لا من قريب أو بعيد في أي حوار له.

وأبدت وزارة الآثار اندهاشها واستنكارها من مثل هذه الشائعات الغريبة حيث يتضح زيفها بسهولة لأنها لا تتسق مع مفاهيم العقل والمنطق ولا مع مهام الوزير، بحسب بيان وزارة الآثار.