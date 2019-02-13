آمر القوات الخاصة في الجيش الليبي يصل إلى الجنوب

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بنغازي — سبوتنيك. وصرح المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء "هناك تحرك لعدد من الكتائب التابعة لقوات الصاعقة متجهة للجنوب الليبي".
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "آمر القوات الخاصة الصاعقة التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء ونيس أبوحمادة، وصل اليوم إلى قاعدة تمنهنت في مدينة سبها، مشيرا إلى أن وصول آمر القوات الخاصة الصاعقة بعد يوم واحد من وصول القوات التابعة للواء 106".
© Sputnik . Mahmoud Turkia
وأعلنت مصادر محلية ليبية كذلك أن "رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي ومدير إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوحمادة والناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية والأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء عبدالكريم هدية ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي قد وصلوا اليوم إلى مطار تمنهت في مدينة سبها.
يذكر بأن قبيلة التبو لديها صراعات قبلية سابقة مع قبيلة أزوية في الكفرة وكذلك أولاد سليمان في مدينة سبها أخرها كان في منتصف العام الماضي.
وأشار المصدر العسكري أن "طلب التبو بسحب هذه القوات وتسليم المدينة إلى قوات أخرى تابعة للجيش لا يوجد بها عناصر من هذه القبائل والأقرب لذلك هي قوات الصاعقة"، مشيرا إلى أن "هناك معلومات تشير إلى تحرك عدد من كتائب الصاعقة باتجاه الجنوب".
يشار أن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس أبوحمادة من أهل مدينة مرزق حيث عاش فيها فترة الطفولة والشباب وله فيها أقارب وأبناء عمومة وكانت له تجربة سابقة في الجنوب عام 2012 ويحظى باحترام ومحبة كافة أهل المنطقة.
يذكر أن الجنوب الليبي يعيش منذ فترة طويلة ظروفا أمنية صعبة تتمثل في الانفلات الأمني، حيث كثرت حالات خطف المسافرين والاعتداء عليهم.
وأعلن الجيش الليبي، في 15 يناير/ كانون الثاني، انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب الغربي للبلاد من إرهابيي تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، والعصابات الإجرامية.
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