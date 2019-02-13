أمير سعودي ينصح صحفيا إسرائيليا بالزواج من عربية

نشر المحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، لـ"برومو" حواره المطول مع الأمير السعودي، تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق، خلال دقيقتين فقط.
وخلال الحوار القصير المنشور في تغريدة، باراك رافيد، مراسل القناة الـ"13" العبرية، المنشورة للتعريف بإجراء حوار مطول مع تركي الفيصل، سينشر لاحقا على الموقع الإلكتروني للقناة نفسها، اقترح الأمير السعودي على الصحفي الإسرائيلي الزواج من فتاة عربية كي يحسن الأخير لغته العربية ويحافظ عليها.
وكان الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، قد استهل لقاءه بالأمير تركي بالتعريف بنفسه، وبأنه يعرف اللغة العربية، ويعرف كيف يقرأها ويكتبها، ولكنه لا يعرف كيف ينطقها، فينصحه رئيس الاستخبارات السعودية السابق، بأن يتزوج من فتاة عربية.
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